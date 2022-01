Antritt | Sour baut Rahmen in Deutschland, neue Serie: mein Fahrrad ist krank

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Januarausgabe 2021:

Sour Bicycles baut Rahmenfertigung in Deutschland auf

Seit 2019 gibt es die Fahrradmarke Sour Bicycles aus Dresden. Sowohl über Händler als auch im Direktvertrieb kann man bei Sour Stahlrahmen und darauf basierende Kompletträder kaufen. Wie viele kleine und große Herstellerinnen und Hersteller lässt auch Sour seine Rahmen bisher in Taiwan produzieren – einem wichtigen Zentrum der Fahrradindustrie. Im Herbst 2021 hat die Dresdner Firma allerdings angekündigt, die Fertigung der Mountainbikerahmen nach Deutschland zu holen. Wir sprechen mit Firmengründer Christoph Süße über die Ursachen und Hintergründe.

Sour Bicycles baut Rahmenfertigung in Sachsen auf 34:49 Download

„Mein Fahrrad ist krank“ – wir haben eine neue Serie!

Der Antritt startet mit einer neuen Serie ins neue Jahr. In „Mein Fahrrad ist krank“ soll es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad gehen. Wie bekomme ich den Reifen dicht, was ist mit meiner Schaltung los und wie bekomme ich die Bremse wieder gängig? Über diese und viele weitere Themen wollen wir sprechen. Und dabei unterstützt uns Christiane Lang, Werkstattmeisterin im Fahrradfachgeschäft Bike Department Ost in Leipzig. Zunächst wollen wir erstmal wissen, wie Christianes Weg zur Werkstattmeisterin ausgesehen hat, außerdem lösen wir das erste mechanische Problem in „Mein Fahrrad ist krank“.

Neue Antritt-Rubrik: „Mein Fahrrad ist krank“ mit Christiane Lang 39:33 Download

