RadioPoeten | Florian Cieslik – „Screens“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode geht es ins Netz mit Florian Cieslik.

Florian Cieslik …

Hat schon Anfang der 2000er Jahre zwei Lyrikbände veröffentlicht. „Dynamit in der Schublade“ und „Über den Tellerrand“. Als Poetry-Slammer ist er preisgekrönt. 2008 war er Finalist bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften in Zürich. 2010 gewann er den SWR Poetry Slam und 2014 den Hessen-Slam. Er gibt sein Wissen weiter in Workshops an Schulen und Universitäten und auch Bloggern, Firmen, Lehrer-Fortbildungen, Stiftungen unterstützt er mit seinem Können.

Offline Auftritte

Florian Cieslik plant, organisiert und moderiert viele Bühnenliteratur-Veranstaltungen in ganz Deutschland wie zum Beispiel im Schauspiel Frankfurt, oder auf dem Köln Comedy Festival.

Das WWW als Bühne

Vielleicht könnte man auch Workshops geben, wie man sich im offline Leben gut zurecht findet. Durch das Internet und den sozialen Medien hat sich etwas verschoben. Wer sich nicht traut, im analogen Leben mit seiner Meinung aufzutreten, der scheint sich das aber im Netz zu trauen. Hier wird auf die Pauke gehauen. Es wird schnell kommentiert, gehatet, man sammelt Likes und postet sich und sein „Leben“ in einer Form, die danach schreit: „Hier bin ich endlich wer!“

Viel Spaß mit Florian Cieslik und „Screens“.