Fate: The Winx Saga

In der Serie „Fate: The Winx Saga“ geht es um sechs junge Feen, die in der Feenschule Alfea lernen ihre Kräfte zu beherrschen. In der zweiten Staffel beginnt ein neues Jahr mit der strengen Alfea-Rektorin Rosalind. Neben Schulstress an der Zauberschule geht es auch um Liebe, Rivalitäten und gefährliche Monster.