Weihnachtstöchter

Als ihr Vater bei einem Unfall stirbt, müssen sich die zerstrittenen Töchter Diana, Katarina und Regina einigen, was mit dem Erbe passieren soll. Das Geld wollen alle, aber was soll mit der Bäckerei des Vaters passieren? Der Film läuft zur Primetime im ZDF und ist jetzt schon in der Mediathek.