Die Känguru-Chroniken

Es klingelt an der Tür. Marc-Uwe macht auf und ein Känguru schaut ihn an. Es macht die Schnauze auf und spricht. Das ist der Einstieg in Marc-Uwe Klings erstes Buch und den gleichnamigen Film „Die Känguru-Chroniken“. Läuft um 22.05 Sky Cinema Premiere und jederzeit mit Sky Ticket.