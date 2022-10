Hübsches Gesicht

In der Serie „Hübsches Gesicht“ geht es um Gigi. Sie hat mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Doch sie ist in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund David. Der meldet Gigi ohne ihr Wissen in einem Fat-Camp an. David zu Liebe versucht Gigi ein gesünderes Leben zu führen und abzunehmen.