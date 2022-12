Friedliche Weihnachten

Weihnachten getrennt zu feiern kommt für das Liebespaar Johanna und Anton nicht in Frage. Also schlägt Johanna ein gemeinsames Familien-Kennenlernen-Weihnachtsfest in einem Chalet vor. Doch mit den zwei unterschiedlichen Familien prallen jede Menge Gegensätze aufeinander.