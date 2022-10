Freitag, der 13.

In „Freitag, der 13.“ treibt der Serienkiller Jason Voorhees sein Unwesen. Bekannt aus der gleichnamigen Filmreihe aus den 80ern, erscheint Voorhees auch in diesem Film mit Eishockeymaske auf der Leinwand und macht für eine Gruppe Jugendliche das Wochenende am Crystal Lake zum Horrortrip.