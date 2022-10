The Resort

In der Dark-Comedy-Serie „The Resort“ geht es um ein Ehepaar in einer Beziehungskrise. Ein entspannter Urlaub soll wieder mehr Harmonie in die Beziehung bringen. Der Urlaub ist allerdings alles andere als entspannt. Die beiden stoßen auf ein verlorenes Handy und damit auf ein Verbrechen, dem sie nachgehen wollen.