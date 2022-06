Hustle

In dem Film „Hustle“ spielt Adam Sandler einen erfolglosen Basketball-Scout, der in Spanien ein großes Talent entdeckt. Er sieht in ihm das Potential in der NBA zu spielen und tut alles dafür, ihn in der Spitzenklasse zu sehen. Auf dem steinigen Weg dorthin leidet allerdings sein Privatleben und seine Familie.