Bushido: Reset

In der Doku-Reihe „Bushido: Reset“ wird der Rapper Bushido und seine Familie für 24 Monate begleitet. In dieser Zeit musste die Familie unter Personenschutz leben, weil Bushido sich in einem Rechtsstreit mit dem Clan-Anführer Arafat Abou-Chaker befindet. Um dem Stress zu entkommen, versucht die Familie einen Neuanfang in Dubai.