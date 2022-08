Quo Vadis, Aida?

In dem Film „Quo Vadis, Aida?“ geht es um die ehemalige Englischlehrerin Aida. Im Juli 1995 hilft sie den UN-Blauhelmen bei Übersetzungsarbeiten in der bosnischen Kleinstadt Srebrenica. Mit ihrer Arbeit will sie auch ihrer Familie helfen, die auf der Flucht ist.