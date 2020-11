Das Unwort

Max wird wegen seines jüdischen Glaubens geschlagen, er wehrt sich. Am Ende werden die Eltern in die Schule bestellt, es kommt zum Krisengespräch mit allen Beteiligten. „Das Unwort“ macht auf eine aktuelle Form des Antisemitismus aufmerksam, wie er auch an vielen Schulen vorkommt. Läuft 20.15 Uhr im ZDF.