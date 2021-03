Versailles

Er verführte die Frau seines Bruders, legte sich mit dem Adel an und feierte rauschende Feste: Ludwig der XIV nahm sich, was er wollte. Er ließ sogar ein ganzes Schloss nach seinen extravaganten Wünschen umbauen. Eine Serie à la „Game of Thrones“ mit viel Suchtpotenzial und Spannung.