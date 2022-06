Was bringt die Zukunft für

Die Netflix Doku „Was bringt die Zukunft für“ will herausfinden, welche Technologien unser Leben in Zukunft prägen werden. Dafür sprechen die Macher:innen mit den Menschen, die genau an diesen Technologien forschen. Unter anderem geht es um Hunde, Dating, das Weltall und Cheeseburger.