Beast

In dem Psychothriller „Beast“ geht es um Moll, die sich in ihrer konservativen Familie eingeengt fühlt. Doch dann lernt sie Pascal kennen. Nachdem eine Leiche gefunden wird, ist Pascal einer der Hauptverdächtigen. Moll glaubt zunächst an seine Unschuld, fängt dann aber an, daran zu zweifeln.