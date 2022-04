Roar

Die Serie „Roar“ erzählt in feministischen Fabeln was es bedeutet, in unserer heutigen Gesellschaft als Frau zu leben. Die acht Episoden der Serie erzählen voneinander unabhängige Geschichten mit unterschiedlichen Protagonist:innen. Eine der Hauptrollen übernimmt Nicole Kidman, die auch als Produzentin mit an Bord ist.