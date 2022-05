Das Boot

Die Serie „Das Boot“ schließt lose an den erfolgreichen Film aus dem Jahr 1981 an. Aber die Serie ist ebenfalls sehr erfolgreich und geht mittlerweile in die dritte Staffel. Wie im Film geht es um eine deutsche U-Boot-Crew im Zweiten Weltkrieg. Film und Serie basieren außerdem auf den Romanen von Lothar-Günther Buchheim.