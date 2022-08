Mo

In der neuen Serie „Mo“ geht es um den palästinensischen Flüchtling Mo Najjar. Der junge Mann bemüht sich um einen Asylstatus in den USA. Dabei fühlt er sich hin und hergerissen zwischen zwei Kulturen. Auf der einen Seite möchte er sich in seiner neuen Heimat integrieren, aber er will auch seinen Wurzeln treu bleiben.