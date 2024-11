Songs wie ein Garten

Die Musikerin Haley Heynderickx etabliert sich in den 2010er Jahren Stück für Stück in der lebendigen Indie-Folk Szene von Portland. Was als Schlafzimmer-Projekt startet, spricht sich herum und mit der Hilfe einiger befreundeter Musiker:innen veröffentlicht sie 2018 ihr Debütalbum „I Need To Start A Garden“.

Auf dem Album erschafft sie eine entspannte Welt, die viel Zwischenmenschliches mit klugen Beobachtungen aus der Natur miteinander verbindet. Selten schreit jemand so schön das Bedürfnis nach einem eigenen Garten heraus, wie Haley Heynderickx in „Oom Sh La La“.

Überkonsum und Natur

Dieses Garten-Thema findet sich auch auf ihrem neuen Album „Seed of a Seed“. Nach sechs Jahren Funkstille gibt es jetzt neue Songs, die ähnlich in der Natur verankert sind, wie ihre Vorgänger. Übergeordnet geht es aber um unser ambivalentes Verhältnis zu Technologie und Überkonsum. Der Song „Gemini“ beschäftigt sich zum Beispiel mit einem langsameren und einfacheren Leben.

Nach wie vor fällt es sehr leicht, sich in den Melodien von Haley Heynderickx Gitarre hinein sinken zu lassen, die sie im Fingerpicking-Stil spielt.

Wie es um den musikalischen Garten der US-amerikanischen Songwriterin steht, hört ihr im Popfilter.

