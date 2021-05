Jens Wollweber

Als Kind war für Jens Wollweber der Freitag heilig. Dann liefen auf Bayern 3 die Charts – und er freute sich wahnsinnig, als Nirvana auf die Nr. 1 kletterten. Seine Faszination für laute Gitarren ist mittlerweile verblasst. Heute bewegt ihn elektronische Musik. Bei frohfroh schreibt er über alles, was in Leipzig an Partys, DJs und Producern geht. Und für detektor.fm sucht er die DJs für den Plattenkoffer aus.