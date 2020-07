Plattenkoffer mit Judith van Waterkant

Der Plattenkoffer. Immer freitags ab 19 Uhr.

Die Clubkultur in der Corona-Krise, Sexismus und Awareness – dies sind Themen, mit denen sich Judith van Waterkant intensiv beschäftigt. Sie ist Teil der Leipziger Feat.Fem-Crew, eng mit dem Club Institut fuer Zukunft verbunden und sorgte mit ihrem offenen Brief an Leipzigs Oberbürgermeister Burkhardt Jung zur kritischen Situation von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern überregional für Aufsehen.

Zum professionellen Auflegen kam Judith van Waterkant erst vor rund zwei Jahren. Davor legte sie vorwiegend All-Time-Hits auf. Doch ihr heutiger Mix aus runtergepitchten alten Hits sowie aktuellen, sehr melodischen Downbeat- und Slowhouse-Tracks hat schnell viele Fans gefunden. Und so spielte sie in den vergangenen beiden Jahren in vielen kleinen Clubs und bei mehreren großen Festivals wie dem 3000 Grad, dem Feel Festival und der Fusion.

Besonders der Sound des Fusion-Festivals hat sich tief in die musikalische DNA von Judith van Waterkant eingebrannt – dort ist Stammgast. Doch auch der Plattenschrank ihres Vaters, den sie schon als Kleinkind für sich entdeckte, prägte sie musikalisch sehr.

Ihr Plattenkoffer-Mix für uns verbindet all dies: Er beginnt mit einem starken politischen Plädoyer und ist gespickt von persönlichen Geschichten zu ihrer Lieblingsmusik. Wir werden in Zukunft sicher noch viel öfter von ihr hören. Viel Spaß also mit dem Plattenkoffer von Judith van Waterkant.

https://soundcloud.com/detektor-fm/plattenkoffer-judith-van-waterkant

Tracklist