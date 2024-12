Rap für die Gen Z

Alte Zeiten und melancholische Stimmung statt Frauenhass und dicke Karren. Das ist das Erfolgsrezept von 01099. 2018 fängt alles in Dresden an. Am Anfang ihrer Karriere machen Gustav, Zachi, Paul und Teilzeit-Mitglied Dani nur Quatsch-Musik und nehmen die Hip-Hop Welt ein bisschen hops. Mit „frisch“ und „Durstlöscher“ gelingt ihnen 2021 dann der große Durchbruch.

Weihnachtslieder mal anders

Die Weihnachtslied-Tradition von 01099 startet im Jahr 2019. In jedem Jahr gibt’s einen neuen Song mit neuem Twist – und trotzdem bleiben sie ihrem melancholischen Sound treu. Es scheint so, als würde das Erfolgsrezept der Jungs aus Dresden sowohl für einen Sommerhit, als auch für Weihnachtslieder bestimmt sein.

Dieses Jahr kommt der Weihnachtssong etwas später, er ist etwas kürzer und ein Musikvideo gibt’s auch nicht. Beim erfolgreichen und sicher stressigen Jahr von 01099 kann man es ihnen aber auch nicht verübeln, ein Ohrwurm ist aber auf jeden Fall garantiert

