Dance-Punk-Pioniere

Sie sind zwar nie so populär geworden wie ihre Label-Kollegen Joy Division oder New Order, gelten in den frühen 80ern aber ebenfalls als einflussreiche Post-Punk-Pioniere: A Certain Ratio. Schon früh lassen sie sich von Funk und Disco inspirieren und kombinieren ihren treibenden Post-Punk-Sound mit leichtfüßigen und tanzbaren Dance-Grooves.

Seit mehr als 45 Jahren ist die Band mittlerweile aktiv und hat unzählige Alben und Songs veröffentlicht. Eines haben A Certain Ratio in ihrer langen Karriere allerdings noch nicht gemacht: nämlich einen Weihnachtssong. Das holt die Gruppe aus Manchester nun aber nach und veröffentlicht gleich eine ganze Weihnachts-EP.

A Certain Ratio in Weihnachtsstimmung

Die neue Scheibe hört auf den Namen „Christmasville UK EP“. Klingt erstmal recht besinnlich, so richtig weihnachtlich ist das ganze dann aber doch nicht. Auf der EP finden sich vor allem Reworks von Songs aus dem letzten Album „It All Comes Down To This“, die A Certain Ratio zusammen mit verschiedenen befreundeten Musikerinnen und Musikern gemacht haben.

Einen richtigen Weihnachtssong gibt es dann aber doch, und zwar den Track „Now and Laughter“. Den widmet die Band all den unbesungenen Helden der Weihnachtszeit. Mitarbeitende in Pflegeheimen, bei der Obdachlosen-Hilfe oder in Krisenzentren zählt die Band da etwa auf. Also alle, die ihre Zeit an Weihnachten dafür verwenden, anderen Menschen zu helfen.

Wie der Song klingt, hört ihr im Popfilter. Dort spricht die Band ebenfalls darüber, wie sie auf ihre alten Tage nochmal eine kreative und produktive Hochphase erlebt.

