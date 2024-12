Molly Burch: Herzschmerz, jedes Jahr

Weihnachten ist für viele das Fest der Liebe, der wichtigste Feiertag oder auch Stress an allen Ecken und Enden. Für Molly Burch ist Weihnachten aber auch immer: Herzschmerz. Das erzählt sie in ihrem neuen Song „It’s Christmas Time (Again)“. Das Thema greift sie aber nicht zum ersten Mal auf.

2022 covert sie den Weihnachts-Song schlechthin: „Last Christmas“ von WHAM!. Im selbst hinzugefügten Intro des Songs dreht es sich auch darum, dass sie immer noch an den einen Typen denkt. Aber nicht nur dieses Motiv wiederholt sich, sondern auch die Weihnachtssongs. Denn das Cover von „Last Christmas“ erscheint auf einem Weihnachts-Album, dass verschiedene eigene und gecoverte Weihnachtssongs enthält. Do they know its Christmas? Molly Burch lässt keinen Zweifel.

Nina Simone, Billie Holiday und der Weihnachtsmann



Neben dem Fest der Liebe, Elfen und Weihnachtsmännern sind Molly Burchs Einflüsse aber eigentlich ganz andere. Jazz und Indie, Chansons und die größten ihres Fachs: Nina Simone und Billie Holiday.

Molly Burch studiert Jazz Gesang in North Carolina und entwickelt sich mit ihren vier Studio-Alben (das Weihnachtsalbum an dieser Stelle exkludiert) zu einem Indie-Act irgendwo zwischen Geheimtipp und etablierter Künstlerin. Während ihre frühen Sachen noch als „rauchige Club-Chansons“ bezeichnet wurden, ist vor allem ihr neueste Album (Daydreamer, 2023) deutlich elektronischer. Oder eben weihnachtlicher.

„It’s Christmas Time (Again)“ ist heute unser Song des Tages im Popfilter. Und er macht den Auftakt zu einer Woche voller guter Indie-Weihnachtssongs.

