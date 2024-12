Die Musikkarriere durchgespielt

Wenn man Ben Folds Musikkarriere als ein Spiel betrachtet, hat er die Storyline bereits abgeschlossen. Er war Mitglied mehrerer Bands und gründete eine eigene: Band Folds Five. Acht Studioalben hat Folds veröffentlicht und seit 2017 ist er künstlerischer Berater des National Symphony Orchestra in Washington. Folds ist Multiinstrumentalist und als Komponist und Produzent ist er auch rumgekommen.

So z.B für William Shatner alias Captain Kirk oder Amanda Palmers Solo-Debütalbum und auch an Keshas Track Rainbow hat er mitgearbeitet. Von der musikalischen Zusammenarbeit abgesehen, scheinen die beiden sich auch privat gut zu verstehen. Außer, wenn es um Dolly Parton geht.

Mockin‘ the biz

Durch Folds Karriere zieht sich dazu eine große Portion Humor. Das Anliegen, hinter einem seiner größten Hits Rockin‘ the Suburbs, war es die Nu-Metal Szene (Korn, Limp Bizkit, Rage Against The Machine) aufs Korn zu nehmen. Das ist ihm gut gelungen; der Satire-Aspekt des Songs ist kaum auszublenden („I got shit runnin‘ throught my brain, It’s so intense that I can’t explain“), während man den Chorus (unironisch) mitgrölt.

2010 konnte man Folds auch auf Chatroulette finden, wo er über sein Chat-Gegenüber Songs improvisiert. Die Aufzeichnungen dessen sind ein großartiges Stück Pop-Geschichte.

Ehrenrunde Weihnachtsalbum

Was in diesem Potpourri von Ben Folds noch fehlt ist ein Weihnachtsalbum, was er mit Sleigher nun vorgelegt hat. Sleigher kommt sehr unaufgeregt daher. Es ist Folds an seinem Instrument, dem Piano, der uns da akustisch an die Hand nimmt und ganz unaufdringlich in Weihnachtsstimmung bringt – die für ihn mehr mit Meditation als mit aufgesetzter guter Laune zu tun hat.

Besonders stark fühlen wir diesen Vibe bei „Sleepwalking Through Christmas“, heute unser Indie-Weihnachtssong des Tages.

