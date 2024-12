Debütiert auf einer starbesetzten Talentshow

„it’s finally happened. finally here in full after popping its head out here and there for years. from tac talent shows to acoustic moments it’s been wanting to come alive. here it is. for everyone who experiences the holidays as a time to clean out those who have done you wrong.“

So verkündet Jack Antonoff die Veröffentlichung des Weihnachtssongs „Merry Christmas, Please Don’t Call“ seiner Band Bleachers. Am 17.12. findet in New York wieder die jährliche Talentshow von The Ally Coalition statt, wo Popsternchen der Stunde für den guten Zweck auftreten.

Bei dieser starbesetzten Talentshow hat Antonoff mit seiner Band Bleachers in den letzten Jahren seinen Weihnachtssong schon zum Besten gegeben. Das tut er auch in diesem Jahr.

No-Contact Christmas

Auch wenn es Antonoff mit „Merry Christmas, Please Don’t Call“ eher darum geht, über eine Ex-Liebschaft zu singen; auch auf andere Beziehungen lassen sich die Lyrics übertragen. In den Kommentaren zum Musikvideo ist man sich einig: der Track beschreibt für viele genau, wie sie dieses Jahr Weihnachten feiern werden: No-Contact Christmas lautet das Motto.

Denn die US-Wahl dieses Jahr hat auch unmittelbare Effekte auf das Familienleben vieler US-Amerikaner*innen. Und wenn die Eltern wieder Donald Trump wählen, braucht es vielleicht einfach mal eine Pause mit dem Zusammensein in der Familie. Man wünscht ihnen nichts Schlechtes, aber bitte – auch keinen Kontakt.

Davon abgesehen ist „Merry Christmas, Please Don’t Call“ von Bleachers ein perfekter Indie-Weihnachtssong und darf in unserer weihnachtlichen Indie-Liste natürlich nicht fehlen. Noch bis zum 26.12. stellen wir euch jeden Tag einen alternativen Weihnachtssong vor. 7

