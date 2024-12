Freundschaft und Ehrlichkeit

„Honest“ heißt die letzte unserer diesjährigen Weihnachtssong-Empfehlungen und stammt von der französischen Band Papooz und der Sängerin Sofia Bolt.

Die tun sich zusammen, um einen eigentlich ziemlich unweihnachtlichen Song auf die Beine zu stellen: mit Beach-Boy-Attitüde, Gitarren, die eher nach Palmen als Tannenbäumen klingen und einem gar nicht so besinnlichen Beat.

Das kommt aber auch nicht von Ungefähr: die in Frankreich geborene Sofia Bolt wohnt mittlerweile in Los Angeles und fragt daher passenderweise in dem Song: Wie soll es schneien, an einem Ort, an dem es nicht mal regnet?

Trotzdem kommt „Honest“ nicht ohne für die Zeit typische Motti aus. Zum einen tun sich hier langjährige Freund:innen zusammen und das ist ja ganz im Sinne des Fests der Liebe. Zum anderen appelieren die drei an die Ehrlichkeit. So schreiben Papooz auf Instagram: Welche Zeit ist besser geeignet, um zu den Menschen, die man liebt, ehrlich zu sein?

Papooz und Sofia Bolt: alles aber nicht weihnachtlich



Trotzdem ist es eigentlich nur konsequent, dass Papooz und Sofia Bolt nur so einen halben Weihnachtssong auf die Beine stellen. Denn musikalisch kommen beide Acts aus nicht sonderlich besinnlichen Ecken.

Sofia Bolt macht Indie-Alternative, der oft düster daher kommt. Gebrochene Herzen sind hier üblicher, als ein gemeinsames Feiern. Anders sieht es bei Papooz aus. Da sind die Beziehungen zwar auch gerne mal angeknackst, ihre Musik kommt aber vor allem hedonistisch daher, französische Boheme: alle gut gekleidet, eh gut aussehend und Leben kann man eigentlich eh nur am Meer mit Gitarre in der einen und einem Drink in der anderen Hand.

Wie das in einem Weihnachtssong zusammen kommt, hört ihr im heutigen Popfilter.

