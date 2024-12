Weihnachtszeit ist Winterzeit

Im Popfilter empfehlen wir dieser Tage ja die besten alternativen Weihnachtssongs. Heute machen wir aber eine kleine Ausnahme. Denn Say She She veröffentlichen viel mehr zwei Winterhymnen, als das es ihnen um Weihnachten geht.

Mit „This Wintertime“ veröffentlicht die New Yorker Discodelic Band einen eigenen Song, der davon erzählt, einen Song geschickt zu bekommen, weil eine bestimmte andere Person an einen denkt. Das sei das größte Geschenk ist, das man in der Winterzeit bekommen kann.

Außerdem covern die drei Musikerinnen einen Marvin Gaye-Song: „Purple Snowflakes“. Der Song ist auch unser Song des Tages. Was beide Tracks eint: sie sind überraschend sanft für Say She She.

Say She She: Mehr als eine Nachbarschaftskapelle



Zusammengefunden hat sich die Band eher zufällig. Piya Malik und Sabrina Cunningham waren Nachbarinnen. Beide arbeiten schon damals als Sängerin, die eine übt lieber morgens, die andere abends. So kommt man sich zwar nicht in die Quere, allerdings hört man sich auch immer. Und kommt darüber in Kontakt. Auf einer Houseparty in Harlem singen sie dann zusammen und Nya Brown schliesst sich an. In dem Moment gründet sich die Band.

Mittlerweile werden sich noch unterstützt von vier Musikern, mit denen sie auch um die Welt touren. Immer tanzbar, fröhlich, aber auch ernst und politisch und oft von der Liebe erzählend. So auch auf ihren zwei Winterliedern.

Warum der Song von Marvin Gaye erst Jahre nach seinem Tod veröffentlicht wurde und trotzdem schon seit den 60ern bekannt ist, hört ihr heute im Popfilter.

