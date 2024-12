Circa Waves: Musik mit Leidenschaft

Circ Waves gründen sich 2013. Sänger Keiran Shudall spielt bis dato in verschiedenen Bands und möchte endlich ein eigenes Projekt gründen. Die anderen Bandmitglieder lernt er dann beim Sound City Festival in Liverpool kennen und Circa Waves sind erschaffen.

Die Leidenschaft zur Musik teilen alle, denn obwohl die Band erst seit 11 Jahren existiert, sind in der Zeit schon fünf Alben erschienen. Ihr musikalisches Merkmal: Indie-Sound wie aus den 2010er Jahren, gute Laune und Sommer Feeling, aber hier und da auch mal ein ruhigerer Song.

Indie-Rock mit Messages

Seit einigen Jahren tourt die Band schon durch die Welt, bringt neue Alben raus und lässt sich auf sämtlichen Festival-Bühnen blicken. Dann kommt die Pandemie, eine Zeit die für viele Künstler:innen als sehr belastend wahrgenommen wird. Für Circa Waves spielt diese Zeit aber eine wichtige Rolle in der Selbstfindung. Durch die Lockdown-Zeit werden sie gezwungen, sich zu separieren, neu zu sammeln und wieder kreative Energie zu schöpfen. Ein Durchbruch des Album-Tour-Kreislaufs hat die Band laut eigenen Aussagen damals auch bitter nötig.

Nur ca ein Jahr liegt der Release des letzten Albums zurück. Jetzt sind Circa Waves wieder mit einem neuen Album in der Indie-Welt zurück. „Death & Love Pt.1“ heißt es und erscheint am 31. Januar.

Das neue Album dient als eine Art Therapie für Sänger Keiran. Der erfährt 2023, dass die Hauptarterie in seinem Herzen stark verstopft ist. Schon zwei Tage später liegt er auf dem Operationstisch. Jetzt geht es ihm aber besser und diese Nahtoderfahrung hat ihm gezeigt, dass er etwas an seinem Lebensstil ändern muss und dass er ganz lange noch genau das machen will, was seine Leidenschaft ist: Musik.

Im kommenden Jahr gehen Circa Waves auch wieder auf Tour. Ihr könnt sie in Köln und Berlin sehen oder auf verschiedenen Festivals. Einen Vorgeschmack aufs Album bekommt ihr heute schon mal. „Like You Did Before“ ist unser Song des Tages im Popfilter.

Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.