Neue Staffel Die Discounter

Die erfolgreiche Supermarkt-Mockumentary Die Discounter ist vor kurzem in die 4. Staffel gestartet. Seit dem 27. November kann man die ersten neuen Folgen bei Amazon Prime Video schauen.

Und auch da müssen sich die Mitarbeiter*innen von Kolinski mal wieder mit jeder Menge absurden Problemen herumschlagen. Von unangenehmen Flirtversuchen und ungespülten Geschirrbergen bis hin zu handfesten Raubüberfällen und anschließender Sicherheitsschulung.

Ohne an dieser Stelle zu viel zu spoilern: Auch die Musikkarriere von Ladendetektiv Jonas Schulze nimmt in der neuen Staffel Fahrt auf. Zusammen mit Serien-Kollegin Flora – gespielt von Rapperin und Ex-SXTN-Mitglied Nura – veröffentlicht er den Track „Party in Billstedt“.

Kotzen auf der Arbeit

In „Party in Billstedt“ rappt Jonas Schulze über den Alltag im Kolinski-Supermarkt und das Leben als Ladendetektiv, mit etwas speziellen Punchlines über Kratzeis, Tiefkühlpizza und die eigenen Kampfsport-Künste. Der Track ist sowohl unterhaltsame Rap-Parodie, als auch trashige Party-Hymne für alle, die Montag wieder auf Arbeit müssen.

