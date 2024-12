„My Milkshake brings all the boys to the Yard“

Wer bei „Milkshake“ von Kelis nicht mitsingt oder mit rappt, hat das Party-Game nicht verstanden. Der Song läuft immer noch auf jeder Feier und gilt als einer der Kult Hits der 2000er. Kelis entwickelt schon als Kind Leidenschaft zur Musik. Sie lernt mehrere Instrumente und gründet nach der Schule zusammen mit den Mitgliedern von The Neptunes eine Band. Die wiederum helfen ihr zu einem Solo-Plattenvertrag und produzieren auch ihr erstes Album „Kaleidoscope“

„I hate you so much right now“

„Caught Out There“ ist einer der ersten Songs, mit denen Kelis so richtig durchstartet. Ihr ikonischer Schrei, das Musikvideo, indem sie eine ganze Wohnung zerstört, die Klamotten und eigentlich der ganze Vibe. Kelis ist ihrer Zeit voraus. Schon Anfang der 2000er empowert sie Frauen für sich selbst einzustehen und sich nicht alles gefallen zu lassen.

Allerdings wird dies von ihrem Privatleben überschattet: 2005 heiratet sie den US-Rapper Nas, ab dann geht es mit den beiden ständig auf und ab. Geld, Alkohol, Drogen und auch physische Gewalt lassen die Beziehung schnell dem Abrund entgegen laufen. 2010 trennen sich die Kelis und Nas und es folgt eine Schlammschlacht um das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes. Erst nach ungefähr 10 Jahren scheint Gras über die Sache gewachsen zu sein. Mitlerweile kümmern sich beide um ihren Sohn.

Kelis erstes Album „Kaleidoscope“ erscheint am 7. Dezember 1999 und feiert damit heute 25. Jubiläum. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und drehen nochmal auf wenn es heißt „I hate you so much right now“. „Caught Out There“ ist unser Song des Tages im Popfilter.

