Bauch, Beine, Po – aber Indie?

Mit der neuen Single „Hardcore Workout Queen“ veröffentlichen Friedberg die Titelsingle ihres kommenden Albums. Bei dem Namen könnte man fast eine Indie-Pop-Version von Shirin Davids Sommerhit „Pauch, Beine, Po“ erwarten.

Doch die vierköpfige Band nimmt den Fitnesswahn und die Selbstoptimierung eher auf die leichte Schulter. Stattdessen feuern sie die „Hardcore Workout Queen“, die ab und an am Fenster vorbei joggt, lieber vom Sofa aus an.

Vom Workout zur Songidee

Doch Friedberg sind keine Hardcore Workout Hater. Tatsächlich haben sie den Song einer Sporteinheit zu verdanken. Das erzählt Fronstängerin Anna F. im Popfilter-Interview.

Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich beim Workout war. Und dann die erste Idee hatte, weil das Workout mich total genervt hat. Ich saß dann in London in einem Café und mir kamen die ganzen Bilder in den Kopf. Anna F. von Friedberg

Welche Bilder Friedberg mit dem Song „Hardcore Workout Queen“ zeichnen und wer ihren Sound inspiriert, erfahrt ihr heute im Popfilter.

