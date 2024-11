Hier gibt’s nichts zu wiehern!

Bei dem Bandnamen Horsegirl drängen sich die Wortspiele natürlich fix auf. Aber: mit Pferdemädchen hat die Band eigentlich nichts zu tun. Dafür erinnert das Debütalbum der Band die Kritiker*innen eher an Sonic Youth oder My Bloody Valentine. Ganz schöne Hufe, äh, Schuhe, die da gefüllt werden sollen.

Darauf haben Penelope Lowenstein, Nora Cheng und Gigi Reece aber offensichtlich gar keine Lust. Die drei Musikerinnen, die die Band 2019 im Alter von nur 17 und 18 Jahren gründen, haben jetzt ihr neues Album angekündigt. Und schon die erste Single schlägt ganz andere Töne an.

Horsegirl zeigt ihre sanfte Seite



Statt Noise-Rock und einer Wall of Sound besticht „2468“ durch klare Gitarren und aufgeräumten Sound. Verantwortlich dafür zeigt sich die walisische Musikerin und Produzentin Cate Le Bon.

Wer ihre Musik kennt, wird sich nicht wundern, dass sie als Produzentin kein super noise-iges Album macht. Aber auch die Musikerinnen von Horsegirl hatten darauf wohl weniger Lust. Gerade „2468“ soll ihre Experimentierfreude ausdrücken.

Ob der Rest der Platte ruhiger, folkiger daherkommt, erfahren wir am 14. Februar 2025. Dann erscheint „Phonetics On and On“.

