Für eine neue Generation

„Sunday Morning“ von Margo Guryan ist einer der meistperformten Songs des Jahres 1968. Er erscheint auf ihrem Album „Take A Picture“. Das ist trotz Erfolg ihr einziges Album, denn sie hat damals schlicht keine Lust auf Promotion, Touren und Manager, die ihr Vorschriften machen. Ihr Album erlebt in den letzten Jahren immer mal wieder ein Revival. Und jetzt gibt es die ganze Platte nochmal neu aufgenommen von verschiedenen Künstlerinnen, die Guryans Songs einer neuen Generation bekannt machen: „Like Someone I Know: A Celebration Of Margo Guryan“.

Das ist aber nicht die erste Wiederentdeckung ihres Werks: Ende der 1990er geraten Neu-Pressungen des Albums in Japan in Umlauf. Das löst dort einen kleinen Hype aus, der Anfang der 2000er auch in den USA ankommt. 2021 stirbt Guryan und im selben Jahr wird ihr Stück „Why Do I Cry“ zum TikTok-Hit. Außerdem startet das Archiv-Plattenlabel The Numero Group eine Wiederveröffentlichungskampagne, aus der eine ganze Albumbox hervorgeht.

Moderner Twist

Margo Guryan hat also eine Art Kult-Following. Und dazu zählen sicher auch die Musikerinnen und Bands, die ihrer jetzt gedenken, wie Empress of, Margo Price oder Kate Bollinger. Einige der neuen Versionen bleiben recht nah an denen von Margo Guryan. Allerdings immer mit einem modernen Twist. „Like Someone I Know: A Celebration Of Margo Guryan“ macht auf jden Fall Lust darauf, sich das Album „im Original“ anzuhören.

„What Can I Give You” von Margo Guryan in der Version von Kate Bollinger ist unser Song des Tages im Popfilter. Den könnt ihr hier hören und abonnieren.