Bis die Sonne aufgeht

Mariybu widmet ihre neue Single „8 Uhr“ einer ihrer besten Freundinnen. Mit der verbindet sie lange Nächte in Berliner Clubs und anschließende Sonnenaufgänge an der Spree. Doch in dem Song geht es um viel mehr als nur gemeinsames Feiern: Ihre tiefe Freundschaft.

Für Mariybu war es längst fällig, einen Song darüber zu schreiben. Denn ihre Friends bedeuten ihr alles.

Ich hab besonders im letzten Jahr gemerkt, wie glücklich mich meine Friends machen und wie sehr sie mich halten, wenn es mir schlecht geht. Ich bin so dankbar dafür. Gerade in Berlin würde ich ohne dieses sichere Netz untergehen.

Hyperpop leben

Ihre starken Gefühle überliefert die Musikerin mit einem passend-starken Sound: Hyperpop. Schon seit ein paar Jahren fühlt sich Mariybu in dem Genre zuhause – und definiert es ganz individuell.

Das bedeutet: Pop trifft auf Eurodance, Trance, Techno und andere elektronische Elemente. Die Sounds immer ein bisschen drüber und nie zurückhaltend. Im Popfilter erzählt Mariybu heute persönlich, warum genau das so gut zu ihr passt und wer sie dabei inspiriert.

