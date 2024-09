Weniger nervös

Like every human, we’re all made out of memories more so than anything else. We’re just made out of memories of other people. That’s why when you have to let someone go or leave them behing or break up with somebody, you’re breaking off a piece of yourself, you’re divorcing a piece of yourself from yourself. And to do that without divorcing yourself from yourself is really hard. To still stay a whole person.

Wir bestehen alle hauptsächlich aus Erinnerungen anderer Leute und wenn diese dann aus dem eigenen Leben verschwinden, verschwindet mit ihnen auch ein Teil von uns. Das ist kurz gefasst der Inhalt des Songs „Made Out Of Memory“ der britischen Sängerin und Songwriterin Nilüfer Yanya. Der Song ist auf ihrem neuen Album zu finden „My Method Actor“ heißt das und ist seit ein paar Tagen draußen. Darauf klingt Nilüfer Yanya geerdeter und weniger nervös als auf dem Vorgänger. Was gleicht bleibt ist ihre unfassbare Coolness.

Detailreiche Arrangements

Ihr drittes Album „My Method Actor“ hat sie mit dem Produzenten und Multiinstrumentalisten Will Archer geschrieben. Das passiert in kleinen Sessions verteilt in London, Wales und Eastbourne und sie nehmen die Stücke auch gemeinsam auf. Sonst ist niemand in die Enstehung der Songs involviert, sagt Yanya.

Me and Will just made the album together, Will Archer, he wrote it with me and he produced it. So we didn’t have lots of other people’s opinions. In fact, there’s basically no one’s opinion apart from ours. I didn’t share any music until like pretty late in the process, even with like my manager or anybody or my friends. So it was very contained and it was kind of protected.

Die Gitarren stehen im Zentrum der Songs, mit kleinen Pedal-Steel-Einsprengseln und Streicherparts. Wundervolle Melodien schälen sich auf „My Method Actor“ aus den detailreichen Arrangements, während Yanya von Verlangen oder der Balance zwischen Nähe und Distanz singt.

