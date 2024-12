Mit Vollgas in den Lockdown

Ihre Musik sei eine Mischung aus King Gizzard and the Lizard Wizard und Helge Schneider, so schreibt es ein Musikmagazin über „Universum Duo“, das letzte Album von Odd Couple, das am 13. März 2020 erscheint. Jenem Tag, als der erste Lockdown in Kraft tritt und alle Clubs, Kneipen, Theater, Kinos und viele Ladengeschäfte bis auf weiteres schließen müssen. Corona bremst die Band und alle Tourpläne aus. Jetzt gibt’s etwas Neues von Odd Couple, die Band kündigt mit dem Song „2 Leute“ ihr neues Album „Rush-Hour des Lebens“ an.

In den vergangenen vier Jahren sind Gitarrist Jascha Kreft und Schlagzeuger Tammo Dehn nicht untätig gewesen. Kreft ist mittlerweile Mitglied bei der Stonerrock-Band Kadavar und Dehn hat im Juni sein erstes Soloalbum „Alles jederzeit“ veröffentlicht. Zwischen diesen Aktivitäten schicken sie sich Ideen und Fragmente für das Album hin und her, nehmen Drumspuren mit nur zwei Mikrofonen auf, den Gesang teilweise direkt vorm heimischen Rechner. Freund und Produzent Olaf Opal bringt sich auch in die Produktion ein, aber ganz dezent.

„Rush-Hour des Lebens“

Die „Rush-Hour des Lebens“ – die Zeit in der die Weichen gestellt werden für die zweite Lebenshälfte, lang nachhallende Entscheidungen getroffen werden – will man Kinder ja oder nein und wenn ja, mit wem? Bleibt man wo man ist oder fängt man anderswo noch mal neu an? Der verwirrende Kosmos zwischen Bindungsangst, der Sehnsucht nach Beständigkeit und Yolo-Attitüde ist Thema des Songs „2 Leute“. Dazu ein treibender motorischer Beat und Powerchords, die den Gitarrenhals rauf- und runtergeschrammelt werden.

„2 Leute“ von Odd Couple ist unser Song des Tages im Popfilter. Den könnt ihr hier hören und abonnieren.