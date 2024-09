Robert Stadlober und Daniel Moheit

Foto: detektor.fm

Popfilter | Robert Stadlober singt Tucholsky live im detektor.fm-Studio

Dem Menschen gegenüber neugierig sein

Robert Stadlober veröffentlicht kürzlich ein Album, auf dem er zwölf Gedichte von Kurt Tucholsky vertont, die in ihrem Inhalt und in ihrer Sprache heute so modern und aktuell wie vor hundert Jahren sind. Im detektor.fm-Studio spielt er live das Lied „Bellevue“ und spricht mit uns über seine und Tucholskys Neugierde.