Was ist ein guter Song?

When I feel like I have a good one, that hasn’t been written before. If you write songs, it’s pretty easy to write one. And I think that’s what I find interesting, to write a good one. And to write one that I like and that means something to me. And that I would want to sing. That’s really hard, for me. I find it really challenging and I enjoy trying to do it.

Die amerikanische Musikerin Kim Deal findet Songschreiben grundsätzlich einfach, aber einen guten Song zu schreiben, fällt auch ihr nicht so leicht. Das sagt sie 2008 in einem Interview mit dem niederländischen Magazin Revu. Damals spricht sie über das Album „Mountain Battles“ ihrer Band The Breeders und warum das so lange gebraucht hat. Ähnliches gilt wohl auch für ihr Album „Nobody Loves You More“ – ihr erstes Soloalbum nach fast 40 Jahren im Musikgeschäft.

Powerchords vs. Ukulele

Wer schon mal Musik aus den 1990ern gehört hat, kennt das ikonische Bassriff aus dem Song „Cannonball“ von The Breeders. The Breeders war und ist die Band von Kim Deal, gegründet 1989. Seit 1986 spielt sie zunächst Bass bei den Pixies, aber die Rolle findet sie nicht erfüllend genug. Die Pixies spielen damals eine zentrale Rolle im amerikanischen Alternative Rock und haben unschätzbaren Einfluss auf die gerade enstehende Grunge-Szene. Mit den Breeders wiederum ist Kim Deal Vorbild für Gen Z-Musikerinnen wie Snail Mail oder Soccer Mommy.

Die Songs ihres Albums „Nobody Loves You More“ sind teilweise schon einige Jahre alt. Sie schreibt viele der Stücke, nachdem sie zurück in ihre Heimatstadt Dayton im Bundesstaat Ohio zieht. Dort leben damals noch ihre Eltern, die beide an Alzheimer erkrankt sind und Deal kümmert sich um sie. Beide Eltern sterben im Abstand von ein paar Monaten 2019 bzw. 2020.

Auf „Nobody Loves You More“ geht es zwar nicht explizit um diese Erfahrung, aber die Songs haben alle einen melancholischen Unterton. Und häufiger als zuvor tauscht sie die verzerrten Powerchords gegen Ukulele, eine folky Gitarre und leicht schräg anmutende Bläser.

Der Titeltrack „Nobody Loves You More“ ist ein gänzlich untypischer Kim Deal-Song. Es ist nämlich eine Ballade mit Streichern und Bläsern, aber alles andere als kitschig und unser Song des Tages im Popfilter. Den könnt ihr hier hören und abonnieren.