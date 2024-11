An den Grenzen der Pop-Musik

Über 100 beteiligte Künstler*innen, 46 Song und fast vier Stunden Musik – die Compilation „TRANSA“ ist, ohne zu übertreiben, das wahrscheinlich aufregendste, ambitionierteste und mutigste Musikprojekt dieses Jahres. Mit den Mitteln der Pop-Musik möchte die Compilation Trans und nicht-binäre Menschen feiern, sichtbar machen und ihre Geschichten erzählen.

Ins Leben gerufen wurde „TRANSA“ von der non-profit Organisation Red Hot, die schon seit den 1990ern für die Rechte von homosexuellen- und HIV-positiven Menschen kämpft und zahlreiche bahnbrechende Compilations veröffentlicht hat.

Auf „TRANSA“ steuern nun Künstler*innen wie Sam Smith, André3000, Devendra Banhart, Ezra Furman, Perfume Genius, Julien Baker und viele weitere ihre eigenen Songs oder Coverstücke bei. So ist ein stilistisch extrem vielseitiges Sammelwerk entstanden, das an den Grenzen von dem kratz, was Pop-Musik im Jahr 2024 sein kann.

Neuer Sade Song „Young Lion“

Mit dabei ist auch Soul Legende und „Smooth Operator“-Interpretin Sade. Die steuert den Song „Young Lion“ bei, der auch ihr erster neuer Track seit sechs Jahren ist. Den Song widmet Sade ihrem Trans Sohn Izaak Adu und entschuldigt sich darin bei ihm, für alles was er durchmachen musste.

Mehr zum neuen Song von Sade erfahrt ihr im Popfilter. Darin hören wir uns außerdem durch die „TRANSA“-Compilation und präsentieren euch ein paar der musikalischen Highlights.

