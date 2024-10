Neues Album von Soccer Mommy

„Evergreen“, das vierte Studio-Album der US-amerikanischen Indie-Pop-Musikerin Sophie Allison aka Soccer Mommy erscheint diesen Freitag. In den letzten Monaten hatte die Musikerin vorab schon die Songs „M„, „Lost“ und „Driver“ veröffentlicht. Nun, kurz bevor das Album rauskommt, erscheint auch noch der Song „Abigail“ als Single.

Der Track reiht sich ein in die gar nicht mal so lange Liste an Songs über Videospiel-Charaktere. Zu verträumten Gitarrenklängen besingt Soccer Mommy darin ihre Liebe zu Abigail, einer Dorfbewohnerin im Farm-Simulator Stardew Valley.

Geglückte Schreibübung

Auch wenn Abigail nur ein virtueller Charakter ist, schafft es Soccer Mommy hier doch, einen empfindsamen Song über Euphorie und Sehnsucht des Verliebtseins zu schreiben, bei dem man nach dem Hören überrascht ist, dass es gar nicht um eine echte Person geht.

Allison schreibt bei Instagram, dass sie den Song eigentlich eher als Schreibübung komponiert und ihn zunächst gar nicht veröffentlichen will. Dann gefällt er ihr aber doch so gut, dass er mit auf das neue Album soll.

Mehr zum Song, sowie einen kurzen Exkurs zum Thema Videospiele in der Popmusik hört ihr im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.