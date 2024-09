Takeover-Woche: Christin Nichols über „New Female British Post Punk“

Christin Nichols macht Songs mit Haltung. Das hat sie mit den Bands, die sie diese Woche vorstellt, gemeinsam. Die deutsch-britische Musikerin steht erst als Teil des Elektro-Rock-Duos Prada Meinhoff auf der Bühne und hat als Solo-Artist mittlerweile schon zwei Alben veröffentlicht. Dort verhandelt sie Themen wie Mansplaining, Depressionen, Feminismus und den Kampf gegen das Patriarchat. Diese Woche wird es um Bands gehen, die sie als „New Female British Post Punk“ beschreibt und die sich, ähnlich wie sie, trauen, laut zu sein. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Avantgarde aus Leeds

Drahla sind gemeinsam mit Dry Cleaning die Oldies in unserer Sammlung junger, britischer Bands, die in den letzten Jahren mit gutem Post-Punk durchstarten. Zumindest erscheint ihr Debütalbum „Useless Coordinates“ schon 2019. Sie bleiben aber vorerst in der Nische.

Die Band um Sängerin Luciel Brown kommt aus Leeds und macht teils sehr avantgardistischen Art-Rock. Dazu passt auch der Titel ihres aktuellen Albums „angeltape“.

Verlust, Trauma, Schwere

Im Deutschland kennen Drahla definitiv noch nicht genug Leute. Takeover-Host Christin Nichols sorgt aber in dieser Folge dafür, dass zumindest Popfilter-Hörer:innen diese coole britische Post-Punk Band aus ihrer Heimatstadt kennenlernen.

Ich mag, was die machen. Das ist irgendwie unaufgeregt. Coole Sängerin, guter Sound, geht gut nach vorne. Das holt mich ab. Christin Nichols im Popfilter-Interview Foto: Stefanie Schmid Rincon

In ihren Songs geht es oft um Verlust, Trauma und die Schwere der Welt, allerdings kann man sich auch einfach so gut in ihre Soundteppiche reinlegen.

Welche Bands Christin Nichols in „Stimulus For Living“, einen Song von Drahlas Debütalbum, raus hört, erfahrt in in dieser letzten Popfilter Folge mit ihr als Host.

Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folge mit Christin Nichols:

Folge 1: Christin Nichols über „Rette sich, wer kann!“ (feat. Fatoni)

Folge 2: Christin Nichols über „Chaise Longue“ von Wet Leg

Folge 3: Christin Nichols über „Girl God Gun“ von Gen and the Degenerates

Folge 4: Christin Nichols über „Manifesto“ von SPRINTS

Folge 5: Christin Nichols über „Scratchcard Lanyard“ von Dry Cleaning

Folge 6: Christin Nichols über „Shake It Down“ von C Turtle

Folge 7: Christin Nichols über „Stimulus For Living“ von Drahla