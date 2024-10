Takeover-Woche: Kate Nash über ihre Lieblingssongs aus Musicals

Kate Nash und Musicals – das passt wie die Faust aufs Auge. Nicht nur ist die britische Musikerin auch Schauspielerin, vor ein paar Jahren hat sie ein Musical in New York mit ihren Songs inszeniert. Musicals begleiteten sie schon ihr ganzes Leben und beeinflussen auch ihr Songwriting. Deswegen stellt sie in dieser Takeover-Woche ihre Lieblingssongs aus Musicals vor. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Welcome to Rocky Horror

Autor, Schauspieler und Komponist Richard O’Brien bringt The Rocky Horror Picture Show zuerst 1973 in London als Rock-Musical auf die Bühne. Schon zwei Jahre später läuft dann die Film-Version des Musicals in den Kinos. Der Cast ist größtenteils der gleiche und vor allem Tim Curry etabliert sich als wandlungsfähiger Film-Schauspieler.

In Rocky Horror geht es um ein junges Ehepaar, das in einer stürmischen Nacht in einem großen Schloss Unterschlupf sucht. Dort werden sie von einer Gruppe exzentrischer Gestalten in Empfang genommen, die dafür sorgen, dass das Paar diese Nacht niemals vergessen wird.

Zeitsprung

Damals floppt der Film, aber heute hat er eine riesige Fangemeinde und wird regelmäßig im Kino gezeigt. Teilweise werden die Songs bei den Vorstellungen mitgesungen. Einer der beliebtesten Songs aus dem Musical ist „Time Warp“. Der Song hat im Vereinigten Königreich mittlerweile Silber Status erreicht.

In Großbritannien wird der Film auch oft zu Silvester im Fernsehen gezeigt. Dort sieht ihn auch Kate Nash das erste Mal. Sie schätzt das Musical heute vor allem für dessen Offenheit gegenüber verschiedener sexueller Identitäten.

It inspired a lot of my style inspirations, my love for camp movies, drag performances and stories about people trying to be themselves. Kate Nash im Popfilter-Interview Foto: Alice Baxley

Was Kate Nash sonst noch mit „Time Warp“ und The Rocky Horror Picture Show verbindet, erfahrt ihr in dieser Takeover-Folge vom Popfilter.

Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit Kate Nash:

Folge 1: Kate Nash über „Space Odyssey 2001“

Folge 2: Kate Nash über „Pure Imagination“ aus Willy Wonka & The Chocolate Factory

Folge 3: Kate Nash über „Going Through The Motions“ aus Buffy – The Vampire Slayer

Folge 4: Kate Nash über „How Far I’ll Go“ aus Moana/Vaiana

Folge 5: Kate Nash über „Time Warp“ aus The Rocky Horror Picture Show