Takeover-Woche: Kevin Kuhn (Die Nerven) über die besten Live-Alben

Es wird laut! Damit kennt sich Die Nerven-Schlagzeuger Kevin Kuhn aus. Diese Woche übernimmt er den Popfilter und stellt seine Lieblings-Live-Alben und -Songs vor. Dieser kleine Rundumschlag der Rockgeschichte macht Lust auf bebende Konzerthallen und schwitzende Wände. Also Ohrstöpsel nicht vergessen! Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Big in Japan

Cheap Trick erspielen sich zu Beginn der 1970er als Vorband von Queen, The Kinks, Kiss und Santana eine ordentliche Fangemeinschaft. Der Erfolg ihres Debütalbums bleibt in den USA zunächst aus, dafür erreicht es in Japan Goldstatus. Später werden sie mit ihrem Hit „I Want You To Want Me“ auch in ihrer Heimat zu Superstars.

Außerhalb der USA und Japan werden Cheap Trick, bis auf ihre Hit-Singles, nie besonders bekannt. Unter Rockliebhaber:innen gelten sie aber als eine der einflussreichsten Bands des Genres.

Besser als auf Platte

1978 spielen Cheap Trick eine ausverkaufte Tour in Japan. Eine Show findet in der, ursprünglich für die Olympischen Spiele 1964 gebaute, Nippon Budokan Konzerthalle in Tokyo statt. Dabei entstehen die Aufnahmen für das Live-Album „At Budokan“, welches erst nur in Japan veröffentlicht werden sollte. Glücklicherweise gibt es dann aber auch einen US-Release und „At Budokan“ wird zu einem der erfolgreichsten Alben der Band.

Cheap Trick sind eine großartige Band mit tollen Pop-Rock Song, die einen tollen Katalog an Alben zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte. Sie haben dieses extra bisschen Live-Feeling. Kevin Kuhn im Popfilter-Interview Foto: David Spaeth

20 Studioalben und acht Live-Alben gibt es bisher von Cheap Trick. „At Budokan“ zeigt sie in Höchstform. Mehr über dieses legendäre Live-Album hört ihr von Die Nerven-Schlagzeuger Kevin Kuhn in dieser Takeover-Folge vom Popfilter.

Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit Kevin Kuhn:

Folge 1: Kevin Kuhn über „Live in Europa“ von Die Nerven

Folge 2: Kevin Kuhn über „Live At Hammersmith“ von Twisted Sister

Folge 3: Kevin Kuhn über „Live in Liverpool“ von Gossip

Folge 4: Kevin Kuhn über „Rock Montral“ von Queen

Folge 5: Kevin Kuhn über „Mortal Way of Live“ von Sodom

Folge 6: Kevin Kuhn über „At Budokan“ von Cheap Trick

Folge 7: Kevin Kuhn über „Tribute“ von Ozzy Osbourne

Die Nerven auf Tour:

19. März – Tower, Bremen

20. März – Pumpe, Kiel

21. März – Peter-Weiss-Haus, Rostock

22. März – Vega, Kopenhangen

26. März – JunkYard, Dortmund

27. März – LKA Longhorn, Stuttgart

28. März – E-Werk, Freiburg

29. März – Palace, St. Gallen

30. März – Gannet, Basel

1. April – Rockhouse, Salzburg

2. April – Flucc, Wien

3. April – Conne Island, Leipzig

4. April – Chemiefabrik, Dresden