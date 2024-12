Takeover-Woche: Kevin Kuhn (Die Nerven) über die besten Live-Alben

Es wird laut! Damit kennt sich Die Nerven-Schlagzeuger Kevin Kuhn aus. Diese Woche übernimmt er den Popfilter und stellt seine Lieblings-Live-Alben und -Songs vor. Dieser kleine Rundumschlag der Rockgeschichte macht Lust auf bebende Konzerthallen und schwitzende Wände. Also Ohrstöpsel nicht vergessen! Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Durchbruch nach dem Durchbruch

Drei Alben gibt es von Gossip schon, als sie 2009 ihren Song „Heavy Cross“ und das dazugehörige Album „Music For Men“ veröffentlichen. Sie erreichen damit Platz 2 der deutschen Charts und sind seitdem vor allem hierzulande berühmt. Frontfrau Beth Ditto könnte man sogar Promi nennen.

„Standing In The Way Of Control“ erscheint kurz vor ihrem Durchbruch. Das Album wird in Indie-Kreisen bereits geschätzt und Gossip machen sich als großartige Live-Band einen Ruf.

Anfang des Jahres veröffentlichen Gossip nach längerer Pause mit „Real Power“ eine neue Platte.

Gossip und Party

Das Livealbum „Live in Liverpool“ wird in der Liverpooler Carling Academy aufgenommen und erscheint 2008. Darauf befinden sich einige Hits aus der Pre-Heavy-Cross Ära und Beth Dittos Ausstrahlung und Charme lassen sich mehr als nur erahnen.

Keine Gossip-Show war jemals wie die andere. Wenn Beth Ditto richtig Laune hat, hat sie auch improvisiert und angefangen Whitney Houston Songs zu singen und das Publikum abzuknutschen. Es war einfach eine Party! Kevin Kuhn im Popfilter-Interview Foto: David Spaeth

Als Jugendlicher ist Kevin Kuhn großer Gossip Fan und sahnt sogar Autogramme ab. In dieser Takeover-Folge erzählt er euch seinen Gossip-Gossip und erklärt warum die Band so wichtig für die Rockszene ist.

Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit Kevin Kuhn:

Die Nerven auf Tour:

19. März – Tower, Bremen

20. März – Pumpe, Kiel

21. März – Peter-Weiss-Haus, Rostock

22. März – Vega, Kopenhangen

26. März – JunkYard, Dortmund

27. März – LKA Longhorn, Stuttgart

28. März – E-Werk, Freiburg

29. März – Palace, St. Gallen

30. März – Gannet, Basel

1. April – Rockhouse, Salzburg

2. April – Flucc, Wien

3. April – Conne Island, Leipzig

4. April – Chemiefabrik, Dresden