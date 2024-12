Takeover-Woche: Kevin Kuhn (Die Nerven) über die besten Live-Alben

Es wird laut! Damit kennt sich Die Nerven-Schlagzeuger Kevin Kuhn aus. Diese Woche übernimmt er den Popfilter und stellt seine Lieblings-Live-Alben und -Songs vor. Dieser kleine Rundumschlag der Rockgeschichte macht Lust auf bebende Konzerthallen und schwitzende Wände. Also Ohrstöpsel nicht vergessen! Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Die beste Band aller Zeiten

Über Queen ist eigentlich alles gesagt. Die Band gilt als eine der besten Bands aller Zeiten. Innerhalb von knapp 40 Jahren verkaufen sie über 315 Millionen Tonträger und Freddie Mercury wird zur Legende.

Zu ihren 13 Studioalben gesellen sich zwei posthum-erschienene Platte, viele Best Of- und Livealben. Gerade was ihre Qualitäten als Live-Band angeht, suchen Queen Ihresgleichen.

We Will Rock You!

Das Livealbum „Queen Rock Montreal“ nehmen sie 1981 im Montreal Forum auf. Der Auftritt wird damals für den Kinofilm „Queen – We Will Rock You“ aufgezeichnet. Der Film erscheint 1983, das Album wird aber erst 2007 veröffentlicht.

Kevin Kuhn lernt Queen kennen, als er gerade mal drei Jahre alt ist. Nach Freddie Mercurys Tod läuft das „Freddie Mercury Tribute Concert“ 1992 im Fernsehen. Seine Faszination wird zu Beginn seiner Schulzeit gestärkt, als das Album „Made In Heaven“ erscheint. Darauf befinden sich einige von Mercurys letzten Aufnahmen.

Ich versuche alle Liveaufnahmen, die es von Queen gibt, zu sammeln. Ich könnte die meisten identifizieren und das Datum und die Stadt sagen. So tief bin ich da drin. Kevin Kuhn im Popfilter-Interview Foto: David Spaeth

Eigentlich sollte Kevin einen eigenen Queen-Podcast haben. Jetzt gibt es aber erstmal diese Popfilter-Folge mit ihm. Darin nerdet er über seine Lieblingsband und erzählt, warum es gerade „Queen Rock Montreal“ ihm angetan hat.

Alle Takeover-Folgen mit Kevin Kuhn:

Die Nerven auf Tour:

19. März – Tower, Bremen

20. März – Pumpe, Kiel

21. März – Peter-Weiss-Haus, Rostock

22. März – Vega, Kopenhangen

26. März – JunkYard, Dortmund

27. März – LKA Longhorn, Stuttgart

28. März – E-Werk, Freiburg

29. März – Palace, St. Gallen

30. März – Gannet, Basel

1. April – Rockhouse, Salzburg

2. April – Flucc, Wien

3. April – Conne Island, Leipzig

4. April – Chemiefabrik, Dresden