Takeover-Woche: Kevin Kuhn (Die Nerven) über die besten Live-Alben

Es wird laut! Damit kennt sich Die Nerven-Schlagzeuger Kevin Kuhn aus. Diese Woche übernimmt er den Popfilter und stellt seine Lieblings-Live-Alben und -Songs vor. Dieser kleine Rundumschlag der Rockgeschichte macht Lust auf bebende Konzerthallen und schwitzende Wände. Also Ohrstöpsel nicht vergessen! Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Geschrei aus Gelsenkirchen

Die Gelsenkirchener Thomas Such, Christian Dudek und Frank Testegen gründen 1982 eine Band. Sie nennen sie Sodom und sich selbst Tom Angelripper, Chris Witchhunter und Aggressor. In Metal-Kreisen werden sie erst nicht so richtig ernst genommen, aber nach und nach zeigen sie, dass sie es ernst meinen.

Die Band durchlebt viele Besetzungswechsel und veröffentlicht bis jetzt 16 Studioalben. Neben den Bands Kreator und Destruction gehören sie heute zu einem der wichtigsten Namen in der deutschen Metal-Szene.

„AAAAAAAAAAAH“

Das Live-Album „Mortal Way of Live“ erscheint 1988. Die Aufnahmen dafür entstehen im Laufe des Jahres auf ihrer Europatour. Qualitativ macht die nicht besonders viel her, aber bei Sodom geht es auch eher um die Intensität des Sounds.

Sodom ist eine ganz besondere Vorliebe von mir, die sicher auch eine streitbare Legacy hinterlässt. Bei „Mortal Way of Live“ geht es nicht um eine saubere Performance. Es ist einfach extrem brutal und primitives Gekloppe im besten Sinne. Kevin Kuhn im Popfilter-Interview Foto: David Spaeth

Was Kevin Kuhn von die Nerven vor allem am Schlagzeugspiel vom ehemaligen Sodom-Schlagzeuger Chris Witchhunter mag, erzählt er in dieser Takeover-Folge.

