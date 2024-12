Takeover-Woche: Kevin Kuhn (Die Nerven) über die besten Live-Alben

Es wird laut! Damit kennt sich Die Nerven-Schlagzeuger Kevin Kuhn aus. Diese Woche übernimmt er den Popfilter und stellt seine Lieblings-Live-Alben und -Songs vor. Dieser kleine Rundumschlag der Rockgeschichte macht Lust auf bebende Konzerthallen und schwitzende Wände. Also Ohrstöpsel nicht vergessen! Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Erst Cover, dann Glam-Metal

Die Glam-Metal Band Twisted Sister spielt in den 1970ern erst viele Jahre lang als Coverband in New Yorker Kneipen. Erst 1982 gelingt ihnen mit eigenen Songs und ihrem Debütalbum „Under The Blade“ der Durchbruch. Dann bringen sie schnell weitere Alben heraus und ihr Song „We’re Not Gonna Take It“ wird ein Welthit.

In Deutschland ist der Song vor allem in der Version der Donots bekannt.

Live-Vorbild

Die Band erreicht nach mehreren Trennungen und in unterschiedlicher Besetzung Legendenstatus in Metal- und Rockkreisen. Ihre Fans lieben ihre schillernden Outfits und Liveauftritte.

Neben ihren Studioalben bringen sie auch einige Livealben heraus. Darunter auch „Live at Hammersmith“. Das nehmen sie bereit 1984 in London auf, veröffentlich wird es aber erst zehn Jahre später, als die Band gerade eine längere Pause macht.

Twisted Sister ist die beste Liveband, die ich selbst als Besucher gesehen habe. Sie haben mich unheimlich beeinflusst, was eine Liveshow angeht. Und das Spielen mit der Dynamik, der Konzentration und den Erwartungen des Publikums. Kevin Kuhn im Popfilter-Interview Foto: David Spaeth

„Under The Blade“ ist der Titelsong ihres Debütalbums. Darin geht es, entgegen der Erwartungen, um die Angst vor medizinischen Operationen.

Kevin Kuhn von Die Nerven liebt Twisted Sister und hat sie selbst schon viermal live gesehen. Was ihn an der Band so fasziniert, erzählt er in dieser Takeover-Folge.

Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit Kevin Kuhn:

folgt.

Die Nerven auf Tour:

19. März – Tower, Bremen

20. März – Pumpe, Kiel

21. März – Peter-Weiss-Haus, Rostock

22. März – Vega, Kopenhangen

26. März – JunkYard, Dortmund

27. März – LKA Longhorn, Stuttgart

28. März – E-Werk, Freiburg

29. März – Palace, St. Gallen

30. März – Gannet, Basel

1. April – Rockhouse, Salzburg

2. April – Flucc, Wien

3. April – Conne Island, Leipzig

4. April – Chemiefabrik, Dresden