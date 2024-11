Takeover-Woche: verifiziert über echte Liebeslieder

Liebeslieder sind oft entweder super kitschig oder es geht um den ganz großen Heartbreak. Dabei gibt es in der Liebe viele Zwischentöne. Die österreichische Musikerin verifiziert macht melancholische Songs über alle möglichen Emotionen. Über Liebe schreibt sie aber besonders gern, aber nur, wenn sie echt ist. Deswegen stellt sie in dieser Takeover-Woche Songs vor, die Liebe so behandeln, wie sie eben ist: kompliziert, anstrengend und irgendwie richtig schön. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Star-Produzent

Die Band Bleachers um Jack Antonoff gibt es seit 2013. Antonoff ist mit seiner alten Band fun. unterwegs, als ihm die Idee für ein neues Projekt kommt. Mit alten Kollegen und Freunden gründet er daraufhin Bleachers. Ihr Debütalbum „Strange Desire“ erscheint dann 2014.

Von Anfang an beweist Antonoff sein Gespür für gute Hooks und eingängigen Pop und Indie-Rock. Vor allem aber etabliert er sich als Songwriter und Produzent für andere, namenhafte Acts, wie Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey und St. Vincent. Er produziert einige ihrer größten Hits.

Die nährende Mutter

„Alma Mater“ ist ein relativ neuer Bleachers Song. Er erscheint im Frühling 2024 auf ihrem aktuellen Album „Bleachers“. Der Song scheint eine große Liebesbekundung zu sein.

„Alma Mater“ heißt wortwörtlich übersetzt „nährende Mutter“. Die Figur in dem Song ist der Mensch, den man wirklich braucht. Es wird auch in die Vergangenheit geblickt und die Person wird vermisst. verifiziert im Popfilter-Interview Foto: Sony Music

In dieser letzten Popfilter Folge mit Takeover-Host verifiziert erklärt sie, warum so viele Stars mit Jack Antonoff arbeiten wollen und erzählt, wie sie „Alma Mater“ fühlen lässt.

Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit verifiziert:

Folge 1: verifiziert über „manchmal schneit es im april“

Folge 2: verifiziert über „Ich werde ein Leben lang über, dich so zu lieben, wie ich dich lieben will, wenn du gehst“ von Wir sind Helden

Folge 3: verifiziert über „Am Ende denk ich immer nur an dich“ von Element of Crime

Folge 4: verifiziert über „Messy“ von Lola Young

Folge 5: verifiziert über „Happen To Me“ von BENEE

Folge 6: verifiziert über „Morgens um halb vier“ von Dagobert

Folge 7: verifiziert über „Alma Mater“ von Bleachers